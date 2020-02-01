شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن إنشاء قاعدة بيانات للأسر البديلة والأطفال المكفولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة التضامن الاجتماعى وفدًا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

استعرضت زيارة الوفد الأردنى الشقيق عددًا من البرامج التى تنفذها الوزارة فى مجالات رعاية الطفولة والحضانات ومنظومة الأسر البديلة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وبرامج التمكين الاقتصادى للمرأة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وكان فى استقبال الوفد الأردنى بمقر ديوان عام الوزارة وفد من مسئولى التضامن الاجتماعى، الذين استعرضوا سياسات واستراتيجيات عمل الوزارة، والتى تأتى فى اطار رؤية مصر 2030.

واستعرض المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، سعى الوزارة لتطوير منظومة الأسر البديلة، والتى تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والأسر الكافلة لهم، كما استعرض الشروط الواجب توافرها فى الأسر الراغبة فى رعاية طفل بنظام الأسر البديلة، وخطوات وإجراءات الكفالة وما شهدته المنظومة من إنجازات، كان من أهمها اتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتخصيص خط ساخن للأسر البديلة برقم 19828، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للأسر البديلة والأطفال المكفولين وإعداد الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر البديلة والتعديلات التى تمت عام 2018 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والمأمول تحقيقه فى منظومة الأسر البديلة، ولعل أبرزها إعداد مشروع قانون جديد للأسر الكافلة.

وعن برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة قدمت دينا عبد الوهاب مستشار الوزيرة لتنمية الطفولة المبكرة، عرضًا عن البرنامج الذى يأتى فى إطار مكون بناء الإنسان المصرى، ويستهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة المرحلة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، وينفذ بتمويل 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات رعائية وتربوية وصحية وتعليمة بجودة عالية عبر 4 مكونات للبرنامج، وهى ضمان جودة الخدمات المقدمة فى مرحلة الطفولة المبكرة، والمكون الثانى تنمية البيئة المحيطة بالطفل وتوفير مناخ داعم للإبداع والتطور بشكل سليم، خاصة أنها مرحلة هامة لتنمية روح الابداع والابتكار، والمكون الثالث التوسع فى عدد الحضانات وتوزيعها توزيعا متناسبا مع الاحتياجات والمتطلبات، والمكون الرابع مناخ داعم للتوسع فى خدمات الطفولة المبكرة ومراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بإنشاء الحضانات، مؤكدة أن برنامج تنمية الطفولة المبكرة يعد أحد أهم البرامج التى تلقى الاهتمام من الوزارة، وهناك عمل دؤوب فى تنفيذ البرنامج وفق أعلى مستويات ومعايير البرامج التى تستهدف الطفولة المبكرة فى العالم سواء من حيث جودة المناهج ومعايير جودة الحضانات والاهتمام بتطوير دور الميسرة ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم حاليًا لعمل منهج متكامل لهذه الفئة العمرية.

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وشهد اليوم الأول لزيارة الوفد الأردنى زيارة حضانة بالأسمرات كنموذج للحضانات التى تم تطويرها، وجرت مناقشة مع أعضاء الوفد شراكة وزارة التضامن مع المجتمع الأهلى فى تنفيذ مشاريع الطفولة المبكرة وتدريب للميسرات ونشر الوعى الأسرى بأهم خصائص المرحلة العمرية دون الرابعة.

وعن مجالات عمل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ودورها، استعرض اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، ميادين التنمية المختلفة لعمل المؤسسة التى تستهدف دعم الأسرة، مثل الأسر المنتجة والتأهيل والتدريب المهنى ورعاية الشباب والحفاظ على الصناعات والحرف التراثية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ذهنياً وغيرها، وقدم محمد رشوان مدير برامج التمويل عرضًا عن القروض ودور المؤسسة فى التمويل متناهى الصغر والتسويق والمعارض ومشروع قرية واحدة منتج واحد وبرنامج الحد من الفقر.

كما قدم خالد عبد المحسن مدير عام الجمعيات شرحا حول قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد لسنة 2019، كما استعرضت منال حنفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية برامج الوزارة فى مجال رعاية المرأة والمشروعات والخدمات المقدمة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وعلى هامش الزيارة قام الوفد بتفقد المعرض الدائم للأسر المنتجة بالوزارة، حيث أشادوا بجودة المعروضات والتصميمات المبتكرة، كما قام الوفد الأردنى بزيارة عدد من منظمات المجتمع المدنى للوقوف على الأنشطة الخاصة بها.



وزارة التضامن تستقبل وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الاردنية الهاشمية (1)



وزارة التضامن تستقبل وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية (2)



وزارة التضامن تستقبل وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية (3)





وزارة التضامن تستقبل وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية (4)

