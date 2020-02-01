شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق داير الناحية فى الزاوية الحمراء بالقاهرة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، أنها ستفتتح سوق داير الناحية قريبًا مؤكدة أن الأعمال أوشكت على الانتهاء، حيث سيضم السوق أنشطة، "أسماك، طيور، خضراوات، فاكهة، أدوات منزلية"، وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبى عن طريق الوكالة الفرنسية على أحدث طراز.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القائمة بنطاق المحافظة، حيث تابع اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، سير العمل بسويقة داير الناحية للوقوف على ما جرى إنجازه من أعمال .

ويضم السوق 136 باكية مقسم إلى 22 باكية مساحة (3م × 2م) و114 باكية مساحة(2.5 × 2) .

Advertisements

وواصلت الأجهزة التنفيذية لحى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، أعمال تطوير سويقة داير الناحية بمنطقة القصيرين، والتى من المقرر تجميع الباعة الجائلين بها، للحد من الإشغالات فى الشارع، حيث أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أن أعمال تطوير سوق داير الناحية مستمرة على قدما وساق، مشيرًا إلى أن السوق سيخلص المنطقة من الإشغالات ويوفر مكانًا أمنًا ومناسبًا للباعة الجائلين.

وفى السياق نفسه وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بالأحياء تابع اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بشوارع "منشية الجمل - شارع العاشر - شارع الشركات - مربع القصيرين - شارع ترعة - الإسماعيلية والأميرية البلد".

كما نفذ الحى قرار محافظ القاهرة برفع السيارات المتهالكة والمهملة بشوارع الأحياء، ونفذ حى الزاوية حملة لرفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، كما جرى رفع سيارة متروكة بشارع مجمع المصانع وتنظيف المكان، وكذلك متابعة أعمال إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشارع منشية الجمل وشارع أبو الفضل، وكذلك متابعة أعمال التطوير بمربع مساكن ناصر وتركيب البلاط الأنترلوك.