​مصدر يكشف أسباب توقيع مصر على اتفاق قواعد ملء سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال مصدر مقرب من مفاوضات سد النهضة، إن توقيع مصر على الاتفاق النهائي لقواعد ملء وتخزين سد النهضة، ليس توقيعًا نهائيًا على اتفاق شامل، مشيرًا إلى أن وضع المفاوضات إيجابي بالنسبة لمصر ويضمن حقوقها المائية.

وتوصلت مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اتفاق بشأن وضع جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، ووضع آلية تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التوقيع على مسودة المواد محل الخلاف، لا يعد توقيعًا نهائيًا، لافتًا إلى أن مصر لديها شواغل خاصة بقواعد ملء السد وآليات تطبيق السبل القانونية في فض المنازعات.

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وتابع: "مد المفاوضات ليس ضدنا كما يتصور البعض، وتوقعينا يشير إلى أن التوافق يضمن حقوقنا المائية".

واتفق وزراء الخارجية والزراعة والري في الدول الثلاث على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وأشار المصدر، إلى أن مصر أظهرت مرونة كافية في المفاوضات، وتبحث عن حقوقها المائية، مضيفًا أن توقيع الاتفاق الجزئي لا يضر مصر بل يعزز موقفها.