البيئة: 103 محطات بالشبكة القومية للرصد على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإنتهاء من تركيب محطة الرصد اللحظي لملوثات الهواء المحيط بمنطقة فيصل بمحافظة السويس، حيث تعد ثالث محطة رصد لحظي بالمحافظة.

وبهذا يصبح إجمالي عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 103 محطات على مستوى الجمهورية، وأكدت فؤاد أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع في نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي بها، كما تأتي في إطار تكليفات الحكومة وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لوزارة البيئة تعد المرجع الأساسي لإعداد المؤشرات البيئية فيما يخص جودة الهواء، والأساس لبحث مدى التغير على مدار الأعوام السابقة، بهدف تحديد أهم مؤشرات التلوث والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لبحث سُبُل الوصول بتلك المؤشرات للمستويات الآمنة.

وكذلك استخدام تلك المؤشرات في اعداد تقارير التقييم البيئي المتكامل وتقارير التنمية المستدامة وتقارير حالة البيئة والمؤشرات البيئية ومتابعة أداء السياسات المتفق عليها وتأثيرها على مدى التحسن في جودة الهواء.​