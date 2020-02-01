أخبار مصر | "الرياضيون يقرأون".. مبادرة جديدة من وزارة الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضيون يقرأون".. مبادرة جديدة من وزارة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة عدد كبير من المبادرات الشبابية والتي تهدف لخدمة النشء،ومنها مبادرة "الرياضيون يقرأون"، وتعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية أهم المعلومات عن هذه المبادرة.

ما هي المبادرة الشبابية؟

المبادرة الشبابية عبارة عن نشاط تنموي يقوم به مجموعة من الأفراد (نشء أو شباب متطوع) بهدف خدمة المجتمع.

هدف مبادرة الرياضيون يقرأون

والهدف من مبادرة "الرياضيون يقرأون" هو هدف ثقافى رياضى، بالإضافة إلى إظهار النماذج الإيجابية والقدوة الصالحة للمجتمع والشباب، وتشجيع الشباب على القراءة وحب الثقافة والاطلاع والمعرفة، لبناء جيل واعٍ عقليا وصحيح جسمانيًا.

وقد تم تدشين المبادرة رمزيا عن طريق إهداء هيئة الكتاب للرياضيين الحاضرين مجموعة من كتبها المتنوعة والمعروضة بالمعرض.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ندوة للتحاور مع الشباب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب أمس، مبادرة "الرياضيون يقرأون"، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بحضور الأبطال "زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح، آية أيمن عباس البطلة البارالمبية في السباحة، شيماء سامي البطلة البارالمبية في ألعاب القوى.