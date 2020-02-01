أخبار مصر | شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إخلاء مستشفى النجيلة المركزي غربي محافظة مطروح، لتخصيصها لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، تحسبًا لقدوم أي حالات مصابة بين المصريين من الصين.

وأشعل القرار غضب العديد من سكان محافظة مرسى مطروح، وعدد من الأطباء، فكان يجب على وزيرة الصحة اختيار مكان أنسب من مستشفى النجيلة يبعد عن الكتل السكانية، ونظرًا لأهمية مستشفى النجيلة والذي يخدم 3 مراكز تابعة للمحافظة.

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ومن جانبه قال محمد شادي، طبيب شاب، إن وزارة الصحة أعلنت عن حاجتها لأطباء للعمل لمدة ١٤ يومًا في مستشفى النجيلة بمطروح بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن العمل سيكون في أقسام "باطنة وأطفال واستقبال"، على أن يكون السفر يوم ٣١ يناير، بالطيران على حساب الوزارة.

وأضاف "شادي"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365": "نظرا لعدم توافر عمل لنا كأطباء براتب مغر مثل الراتب الذي أعلنت عنه الوزارة، تقدم عدد من الأطباء للسفر وفوجئوا بعد سفرهم بقرار الوزيرة بإخلاء مستشفى النجيلة لاستقبال المصريين العائدين من ووهان الصينية لعزلهم لإحتماليه الإصابه بفيروس كورونا القاتل".

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وأشار الطبيب، إلى أن الأطباء الذين سافروا بالفعل لا يعلموا أي شئ عن الفيروس، ولا كيفية التعامل معه، ولا تجهيزات أمان لحمايتهم من انتقال العدوي، بالإضافة إلى أن مستشفى مثل "النجيلة" يوجد حولها كثافة سكانية وسوق كبير، ولا تصلح لعزل حالات مثل الكورونا.

خطة.. وغرفة متابعة

وأعلنت وزارة الصحة تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة المرض.

