أخبار مصر | مستندات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. و3 فئات مستحقة

كفل الدستور المصري خدمة العلاج على نفقة الدولة للفئات غير القادرة على دفع تكاليف العلاج، ويتطلب هذا مجموعة من الأوراق الرسمية، طبقا للمعايير التى حددتها وزارة الصحة، وطبقا لقرارات مديرعام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وتنشر "الخليج 365"، المستندات المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، والفئات المستحقة باستخراج قرارات العلاج.

4- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد، ومختوم من إحدى مستشفيات تقديم الخدمة.

المستندات المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة:1- صورة من بطاقة الرقم القومي على الوجهين.

أما االفئات المستحقة باستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة هي كالتالي:1_ أن يكون المريض الذي يرغب في العلاج على نفقة الدولة، مصري الجنسية.

2_ أن يكون المواطن المريض لا يتمتع بمظلة تأمينية.

3_ أن يكون من المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.