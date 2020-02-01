أخبار مصر | مستندات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. و3 فئات مستحقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستندات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. و3 فئات مستحقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كفل الدستور المصري خدمة العلاج على نفقة الدولة للفئات غير القادرة على دفع تكاليف العلاج، ويتطلب هذا مجموعة من الأوراق الرسمية، طبقا للمعايير التى حددتها وزارة الصحة، وطبقا لقرارات مديرعام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
المستندات المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي على الوجهين.
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وتنشر "الخليج 365"، المستندات المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، والفئات المستحقة باستخراج قرارات العلاج.
المستندات المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي على الوجهين.
2- تقرير طبي بحالة المريض.
3- تحاليل طبية حديثة لحالة المريض.
4- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد، ومختوم من إحدى مستشفيات تقديم الخدمة.
أما االفئات المستحقة باستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة هي كالتالي:
1_ أن يكون المريض الذي يرغب في العلاج على نفقة الدولة، مصري الجنسية.
1_ أن يكون المريض الذي يرغب في العلاج على نفقة الدولة، مصري الجنسية.
2_ أن يكون المواطن المريض لا يتمتع بمظلة تأمينية.
3_ أن يكون من المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.