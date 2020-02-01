مصر | "من أجل لقمة العيش".. التفاصيل الكاملة لوفاة ٥ عمال بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من أجل لقمة العيش".. التفاصيل الكاملة لوفاة ٥ عمال بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من أجل "لقمة العيش"، جاء الشباب الخمسة وهم: عمر سعد فايز، بخيت سعد فايز، حاتم فيض، حمدى بدوى، ومحمد الماسخ، في عقدهم الثاني من العمر، حيث ودعوا أسرهم منذ أيام بمحافظة سوهاج للسفر إلى القاهرة للعمل مقابل يومية تصل من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه، ولكنهم عادوا إلى أسرهم في صناديق خشب، بعد أن لقوا مصرعهم مختنقين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على ٥ عمال نظافة بداخل عقار للاسكان الاجتماعي تحت الإنشاء بمدينة أكتوبر، أنهم كانوا مستأجرين غرفة في تلك العقار، لمتابعة عملهم بالقاهرة، كونهم مغتربين ومن محافظة أخرى.

وأفادت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة قام العمال بجمع بعض الأخشاب لإشعال نيران للتدفئة، وكان الموت يتربص بهم حتى يخلدوا إلى النوم، ولأن الغرفة صغيرة ومحكمة الغلق، بعد ساعات امتصت النيران كل الأكسجين، وأصيبوا جميعا بالاختناق ولقوا مصرعهم.

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وأوضح تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة طبيعية نتيجة لتعرضهم لاسفكسيا الخنق، ولا شبهة جنائية في الواقعة فيما أمرت النيابة العامة، التصريح بدفنهم.

القصة من البداية.. العثور على 5 جثث

كانت بداية القصة عندما تلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل عقار تحت الإنشاء بالجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

