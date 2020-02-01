مصر | سقوط سيارة ميكروباص في ترعة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط سيارة ميكروباص في ترعة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت سائق في انقلاب سيارة أجرة وسقوطها في ترعة بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص "مشروع" بإحدى المصارف بمنطقة ناهيا، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

دفع اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة بـ"ونش إغاثة" بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالجيزة والحي لرفع حطام السيارة من مجرى الترعة.

وتوصلت التحريات إلى أن سائق السيارة، وركابها تمكنوا من النزول من السيارة، قبل دورانها وسقوطها في المصرف.

