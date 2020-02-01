شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تستأنف قبول طلبات 100 فرصة عمل بالإسماعيلية برواتب مجزية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، غدًا الأحد، قبول طلبات الشباب الراغب فى العمل على 158 فرصة عمل فى سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وبإحدى كبرى شركات التأمين التكافلى (مالتى ناشونال)، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وكانت المديرية قد شهدت إقبالاً شديدًا من الشباب فى أولى أيام قبول الطلبات أول أمس، حيث تقدم عدد كبير من الشباب لشغل الوظائف المطلوبة والتى تنوعت بين وظائف المشرفين والهاوس كيبنج والويتر والأمن، وقد تم إجراء المقابلات الشخصية لنحو ٥٨ عاملاً ممن انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة، وجارى الانتهاء من إجراءات تعيينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة للعمل بالفنادق تتمثل فى مُشرف أول إشراف داخلى، ومُشرف إشراف داخلى (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلى (غُرف)، وعامل إشراف داخلى (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين، فضلاً عن موظفين ومديرى مبيعات إحدى شركات التأمين التكافلى.

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وفى السياق نفسه، أشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إلى أن الرواتب فى الفنادق الخمس مجزية، فضلاً عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات، وتأمين صحى"، منوها إلى أن رواتب التأمين التكافلى ثابتة لكل أعضاء فريق وموظفى ومديرى المبيعات، فضلاً عن العمولات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبى.

وقال: إنه يشترط فى المتقدم لموظفى المبيعات الحصول على مؤهل دراسى ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلى 35 سنة، وخبرة فى مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة على الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

أما المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، الحصول على مؤهل دراسى عالى ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة فى الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلى 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثى، وتمتلك سيارة .

وأوضح مدير المديرية: أن المقابلة الشخصية فى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، غدًا الأحد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، مؤكدًا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولاً بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التى جرى تعيينها.