شكرا لقرائتكم خبر عن "فنون تطبيقية" حلوان تنظم دورة تدريبية للدراسات الحرة للتأهيل لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فتح باب القبول للدورات التدريبية (الدراسات الحرة) لأفراد المجتمع من المتخصصين وغير المتخصصين فى المجالات التالية "تصميم الأثاث المعدنى، والتشطيبات والتجهيزات الهندسية" بمعدل 40 ساعة لمدة شهرين، حيث تكون هذه الدورات متتالية وتتكون من مجموعة من المستويات، وبعد الانتهاء من تلك الدورات يحصل المتدرب على إفادة باجتياز تلك الدورات بنجاح.

وفتح باب التقديم للدورات التدريبية بداية من يوم الأحد 26 يناير الماضى، على أن تبدأ فعاليات الدورات التدريبية يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجارى، بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

وتعد هذه الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين فى مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير أداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميدانى العملى فى المصانع والمؤسسات والجهات المتخصصة فى مجال التصميم.

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وتهدف دورة خبرات تنفيذ الأعمال التصميمية (التشطيبات الداخلية) للتعرف على الخطوات الواقعية لتنفيذ أهم بنود أعمال التصميم الداخلى طبقا لأصول الصناعة، واختيار أفضل الخامات المحلية والمستوردة الملائمة لكل بند، توصيف بنود التصميم للعمالة والحرفيين وكيفية استلام الأعمال منهم.

وتتضمن الدورة التدريبية الاعمال الصحية (التغذية - العزل - الصرف)، وأعمال الكهرباء من التأسيس حتى التشطيب، وأعمال المحارة والدهانات، بالإضافة إلى تركيب الأرضيات (خشبية - رخام - بورسلين)، وأعمال الأسقف المعلقة، والفتحات المعمارية (الخشبية - الألومنيوم).

بينما تشمل دورة تصميم الأثاث على اعتبارات التصميم والإنتاج المرتبطة بالسوق المصري، والرسومات التنفيذية والتجهيز للإنتاج، والإنتاج والماكينات والأدوات المستخدمة، وعمل مشروع تطبيقى بسيط لمنتج مع استعراض لأهم برامج الحاسب الآلى المستخدمة فى التصميم والإنتاج.