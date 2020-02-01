شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 80% من المستشفى الجامعي بسوهاج الجديدة والانتهاء منها في 30 يونيو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تنفيذ 80% من الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والتى من المقرر الإنتهاء منها في 30 يونيو القادم، لافتًا إلى أنه وجه بضرورة التنسيق بين جامعة سوهاج، ومديرية الصحة، لتشغيل المستشفى التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة المحافظ لمدينة سوهاج الجديدة، وجولته التفقدية بالمدينة، يرافقه العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لبحث أهم الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين بالمدينة، والعمل على زيادة عوامل الجذب وتعزيز فرص الإستثمار بها.

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ووجه محافظ سوهاج، باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إعداد الرسومات الهندسية الخاصة لإنشاء الحى الحكومى بالمدينة على مساحة 28 فدانًا، والذى يشمل ديوان عام المحافظة، والمديريات الخدمية، باعتبار ذلك خطوة هامة في طريق تنمية المدينة، لافتا إلى أنه تم ترخيص ٢٠ سيارة ميكروباص للعمل بالمدينة، والحرص على إتصال المدينة بالمحافظة، وتسهيل عملية الإنتقال من وإلى المدينة الجديدة.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة أوجه الدعم لإعمار مدينة سوهاج الجديدة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتسخير كافة إمكانات المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتلافي المعوقات، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لتشجيع المواطنين على الإنتقال والسكن بالمدينة، منوها بأنه تفقد عدد من المشروعات الجديدة بالمدينة، ومنها مستشفى الأورمان لعلاج الأطفال، والمستشفى الجامعي الجديد، وجامعة ميريت الخاصة، وعدد من الشوارع الجديدة.

ومن جانبه أوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن المدينة تم إنشاؤها على مساحة ٣٠ ألفًا و٣٥١ فدانًا، ويوجد بها جامعة حكومية، وأخرى خاصة، ومستشفى جامعي، ومستشفى لعلاج الأطفال، ومدارس دولية، وخاصة، وحكومى، للتعليم الأساسى والثانوى، ويقدر حجم الإستثمارات بها بمبلغ ٣ مليارات و٤٠ مليون جنيها، في المرافق، والإسكان، والزراعة، والخدمات، ويوجد بها ٣ مساجد وكنيسة، كما تم تخصيص ٦٣٣ قطعة أرض مختلفة الأنشطة لخلق فرص استثمار بجميع مناطق المدينة، لافتا إلى أنه يوجد بمدينة سوهاج الجديدة مركز للشرطة، ومحطة مياه، وسوق للجملة، وحديقة ترفيهية، ومركز طبي، ونقطة إطفاء، بالإضافة إلى قربها من جامعة سوهاج الجديدة، ومطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة، ومن أهمها طريق الكوامل الجديد، والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.