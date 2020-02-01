شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: وصلنا مرحلة الاكتفاء الذاتى منذ يونيو 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الكهرباء بدءًا من يونيو 2015، بعد أن نجح قطاع الكهرباء فى إضافة 14 ألفًا و400 ميجا وات من محطات سيمنز العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد المحطات الأكبر والأحدث على مستوى العالم.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القدرات الإنتاجية للشبكة القومية للكهرباء حاليًا أكبر من الاحتياجات اليومية للمواطنين من الكهرباء، لافتاً إلى أن هناك احتياطيًا يصل إلى 25% حاليًا.

وأشار حمزة، إلى تحديث استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2040 على أن يجرى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33% عام 2025، ونحو 45% عام 230 ونحو 55% عام 2035، وصولاً إلى 61% عام 2040.

Advertisements

الجدير بالذكر، أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته فى صيف 2014، حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وقد جرى ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك احتياطيًا يوميًا بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء، ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.