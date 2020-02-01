تعرف على شروط الحصول على منح التعليم بالدنمارك ورومانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت التعليم العالى، والبحث العلمى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن توافر عدد من المنح المقدمة من دول الدنمارك ورومانيا، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” مواصفات وشروط الحصول على المنح، بالإضافة إلى مدة المنحة والكليات المستفيدة بالمنح.
ويشترط للتقدم للحصول والاستفادة من هذه المنح:
1 - ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة لجمع المادة العلمية للدكتوراه، وألا يزيد عن 32 سنة للماجستير.
2 - أن يكون من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.
3 - أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها لمتقدمى جمع المادة العلمية للدكتوراه، ومعيدًا أو ما يعادلها لمتقدمى جمع المادة العلمية اللازمة للماجستير.
4 - ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.
5 - يشترط للمتقدم اجتياز المرشح لـ60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.
ومن المقرر أن تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الدنماركى طبقًا لما تقرره اللائحة المالية للبعثات لكل إيفاد على حده، على أن يتم تسليم المستندات للإدارة العامة للبعثات فى موعد أقصاه 3 مارس 2020.
كما تم تخصيص عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا باللغة الرومانية للعام الدراسى 2020/2021، فى مجالات العلوم السياسية والإدارية والثقافة والحضارة الرومانية والصحافة والدراسات التقنية والنفط والغاز والعلوم والزراعة وعلوم التربية والطب البيطرى والهندسة المعمارية والفنون، علماً بأن المنح لا تشمل دراسة مجالات الطب البشرى أو طب الاسنان أو الصيدلة.
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