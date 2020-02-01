​اليوم.. متحف الفن الإسلامي يحيي صناعة الخزف والفخار المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، اليوم السبت، معرضًا عن فنون الخزف والفخار، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، تحت عنوان "المعرض الأول للخزف والفخار"، في مقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وسيستمر لمدة 3 أيام.

يشارك في المعرض مجموعة من أشهر فناني وحرفيى هذه الصناعة من محافظات مصر المختلفة، ومنهم خزافو قرية تونس بالفيوم، وخزافو قرية جراجوس بقنا، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة وفناني الخزف والفخار بمنطقة الفسطاط.

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أنه سيقام على هامش المعرض فعاليات وأنشطه فنية للأطفال وندوات ثقافية مرتبطة بفنون الخزف والفخار تتضمن إقامة ورشة فنية للأطفال وجولة بمنطقة الفسطاط لكونها معقل صناعة الفخار منذ القدم، ويأتي ذلك من منطلق حرص المتحف الإسلامي دائمًا على تأصيل الهوية المصرية لدى النشأ وتوعيتهم بالحرف التراثية من خلال المشاركة والتفاعل بالورش التعليمية.