أخبار مصر | تفاصيل جديدة حول وفاة الصحفية زكية هداية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول وفاة الصحفية زكية هداية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن انتهاء الإجراءات الخاصة باستلام أسرة الزميلة الصحفية الراحلة زكية هداية، لجثمانها من مستشفى العامرية بالإسكندرية.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية: "الحمد لله انتهت الإجراءات وأسرة الزميلة زكية تحركت الآن من العامرية، إلى محافظة الغربية، نسأل الله لها والمرحوم أحمد الرحمة والمغفرة وللأهل والمحبين الصبر والسلوان، ولسائق السيارة الأخرى ولكل أمواتنا الرحمة والمغفرة".

وأضاف أن تشييع جثمان الزميلة الراحلة، سيكون ظهر اليوم السبت من قرية تفهنا العزب بمركز زفتى محافظة الغربية.

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وكان الزميلان الصحفيان بجريدة المال زكية هداية وأحمد المنسي، قد لقوا مصرعهم صباح أمس الجمعة، على طريق العلمين، بعد حادث سيارة، وتم نقل الجثامين لمستشفى العامرية بالإسكندرية.

ونعى عدد من الكُتاب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، الزملاء الراحلين، وخيمت حالة من الحزن على الوسط الصحفي.

وتعتزم نقابة الصحفيين خلال الأيام المقبلة، تنظيم حفل تأبين للزملاء الراحلين، وللزميلة الراحلة رحاب بدر، والتي لقت مصرعها هي الأخرى، حيث وجدت مشنوقة داخل شقتها بالمعادي أول أمس الخميس.