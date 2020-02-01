مصر | ننشر صورة المحتجز المتوفى بمركز شرطة الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة المحتجز المتوفى بمركز شرطة الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على صورة المحتجز المتوفي بمركز شرطة الصف، إثر تعرضه لأزمة صحية.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن المحتجز المتوفي بمركز شرطة الصف، يدعي عبد النبي سالم، أربيعيني العمر، كان محجوز على ذمة قضية مخدرات، ومنذ يومين شعر بحالة إعياء حال تواجده بإحدي الحجزات بالمركز، وتم نقله إلى المشتشفي، تحت تعيين الحراسة الأمنية اللازمة، وفي اليوم التالي، تحسنت حالته الصحية وغادر على إثرها المستشفي، وعاد إلى مركز شرطة الصف مرة آخرى.

حالة من الإعياء.. ثم وفاة

وأضاف المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365" أن المحتجز شعر بحالة إعياء أمس الخميس، وحال نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، توفي قبل وصوله إلى المستشفي، موضحا إلى أن المتوفي كان يعاني من " الربو".

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 3 كيلو حشيش، داخل منزله بمركز الصف، جنوب المحافظة، وتبين أنه يقوم بشراء الحشيش المخدر، ويقطعه ويضيف عليه "الحنة"، ومادة لاصقة، ويخلطه داخل مطحنة، ثم يعيد تصنيعه مرة آخرى، ويبيعه بنفس ثمن الحشيش لمتعاطيه.

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ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بلاغ بممارسة نشاطًا إجراميًا

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الصف، بقيام "عبد النبي.س" 43 سنة، عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه وكرا لمزاوله نشطاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت مأمورية لمداهمة وكره، وتمكنت القوات من القبض عليه وعثر داخل مسكنه على 14 فرش حشيش وزنت 3 كيلو، 2 برطمان حنة، 2 قطعة حديد مستطيلة الشكل، 2 قالب صمغ، كوريك مكبس يدوى، 2 قالب خشبى، 7 شرائح شمع، مطحنة خلاط، كيس حنة، مادة سائلة تشبه الغراء اللاصق، 2 سكين، مقص، وهاتف محمول، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.