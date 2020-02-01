شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة الصحة الإسبانية في وقت متأخر امس الجمعة إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.