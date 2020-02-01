شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت وزارة الصحة الإسبانية في وقت متأخر امس الجمعة إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.
وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.
أعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس امس الجمعة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 249 شخصا.
كما أكد الإقليم تسجيل 1347 حالة إصابة جديدة اليوم ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 7153.
وفى السياق نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس الكورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت خلال المؤتمر، حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، والذى ظهر وتفشى بعدد من مدن الصين، وانتقل بعد ذلك بعدد من دول العالم.
كما أعلنت المنظمة خلال المؤتمر، عن أن حالة تفشى فيروس الكورونا فى عدد من دول العالم، غير مسبوقة مقارنة بغيره من الأوبئة التي انتشرت في الأعوام السابقة.
وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت اليوم الخميس، إنه تم رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر فى الولايات المتحدة بولاية إيلينوى.
وكانت الحكومة المحلية بالصين وفرت صناديق قمامة خاصة للكمامات الواقية المستعملة فى المناطق الكسنية ، على خلفية الحرب على تفشى فيروس كورونا الجديد ووضع حدا لمتع التلوث المحتمل، وذلك فى المناطق الحضرية المليئة بالسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.