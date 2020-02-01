شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يطلق مبادرة «الرياضيون يقرأون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمس، مبادرة «الرياضيون يقرأون»، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك خلال ندوة للتحاور مع الشباب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وتم تدشين المبادرة رمزيا عن طريق إهداء هيئة الكتاب للرياضيين الحاضرين مجموعة من كتبها المتنوعة والمعروضة بالمعرض
حضر الندوة كل من: زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، وآية أيمن عباس، البطلة البارالمبية فى السباحة، شيماء سامى البطلة البارالمبية فى ألعاب القوى، محمد عامر، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، محمد إبراهيم كيشو، بطل منتخب مصر للمصارعة، هادية حسنى، لاعبة المنتخب المصرى للريشة الطائرة، وجيانا فاروق، لاعبة المنتخب للكاراتيه.
يذكر أن الهدف من المبادرة ثقافى ورياضى، لإظهار النماذج الإيجابية والقدوة الصالحة للمجتمع والشباب، وتشجيع الشباب على القراءة وحب الثقافة والإطلاع والمعرفة، لبناء جيل واع عقليا وصحيح جسمانيًا.
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