شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن معدلات استهلاك الوقود فى محطات التوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تغلبت على العديد من التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، فى سبيل تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات. وأضاف أنه يتم استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وتعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد، ما تحسن معه معدل استهلاك الوقود إلى 189.9جرام لكل كيلو وات فى الساعة مقارنة بـ 206.4 جرام كيلو وات ساعة عام 2017-2018، بما يعنى تحسن معدلات استهلاك الوقود فى محطات توليد الكهرباء بنسبة 8% نتيجة ارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد وارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن قطاع الكهرباء يعمل حاليا على تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف شاكر فى تصريحات صحفية أن عدد المشتركين بلغ 36.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.9 % عن العام السابق منهم أكثر من 8 ملايين مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 22% من إجمالى عدد المشتركين.