شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: خروجنا من الاتحاد الأوروبي بداية لصفحة جديدة من تاريخ بلادنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده واثقة من النجاح بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» مهما كانت العقبات.
وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية، إننا «قادرون على جعل بريكست نجاحًا باهرًا».
وأشار إلى أن «بريكست بداية عصر جديد من التعاون الودي مع الاتحاد الأوروبي، وليس النهاية بل بداية صفحة جديدة من التاريخ البريطاني».
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