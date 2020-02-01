شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح أسبوع الفتيات الجامعية بمشاركة 3500 طالبة من 25 جامعة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت، حفل افتتاح "أسبوع فتيات الجامعات المصرية"، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 6 فبراير 2020، بمشاركة 25 جامعة حكومية، ويحيى حفل الافتتاح الفنان حمادة هلال، وتقام فعاليات الاحتفالية باستاد محافظة الفيوم فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويأتى ذلك فى إطار أنشطة الجامعات فى إجازة الفصل الدراسى الأول وفقا للخريطة التى وضعها الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور حفل الافتتاح والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالإضافة إلى رؤساء 25 جامعة حكومية، ونواب رؤساء الجامعات .

وتتنوع فعاليات الأنشطة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية ما بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، على أن يتم ختام فعاليات الأنشطة يوم الخميس 6 فبراير.

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كان الدكتور أحمد جابر شديد أكد أن جامعة الفيوم تسخر كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإنجاح أسبوع الفتيات الخامس، حيث يعتبر من الأنشطة القمية التى تقام على مستوى الجامعة المصرية وتقوم الجامعات المصرية المختلفة بتنظيمه سنويًا بالتناوب، مؤكدًا حرص كافة قطاعات الجامعة وإداراتها المختلفة على إبراز هذا الحدث بالصورة التى تليق بجامعة الفيوم.

وأشار رئيس جامعة الفيوم، أن الافتتاح سينعقد اليوم السبت الموافق 2020/2/1 باستاد الفيوم الرياضى بمشاركة (25) جامعة حكومية بما يزيد عن إجمالى (3500) طالبة من كل الجامعات، وستقام خلال الأسبوع العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة وماراثون رياضى كرنفال يجوب محافظة الفيوم.

وعلى جانب آخر كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تلقى تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة حول الأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسى الثانى.

وأشار التقرير إلى انطلاق دورات إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان بالجامعات لمناقشة الأوضاع الحالية ونشر الوعى الثقافى فى جميع المجالات ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة والتصدى لما يثار على شبكات التواصل الاجتماعى وذلك من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة وسيتم التنفيذ خلال فبراير ومارس بمتوسط 10 أفواج.