65 دولة مدعوة لحضور مسابقة مصر العالمية الـ27 للقرآن الكريم وحضور كبير لإفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانعقاد من 8 لـ13 فبراير وتكريم الرئيس للفائزين ليلة القدر وجولات سياحية للمتسابق حضور طاغٍ لإفريقيا بعد تخصيص فرع لها واتاحة الفرصة لموفديها بالقاهرة

65 دولة مدعوة لحضور مسابقة مصر العالمية الـ27 للقرآن الكريم، وسط حضور طاغٍ لقارة أفريقيا بعد تخصيص فرع لها من جانب، وإتاحة الفرصة من جانب آخر للموفدين الموجدين للدراسة بالقاهرة، فاز منهم 12 وفدًا، يشارك منهم 8 متسابقين بشكل مباشر دون ترشيح من جهة أخرى، منهم 4 أفارقة.

ويبدأ دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم شيخ الإقراء العالم عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله بمشاركة أسرته، ورعاية رئيس الجمهورية من اليوم السبت 8 لـ13 فبراير 2020، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية فى ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين.

ويباشر عملية التحكيم 4 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية وعدد من رموز العمل الإسلامى والمجتمعات المسلمة بأوربا والسعودية والإمارات، وفرنسا والسويد، يحضرون الفعاليات، بمشاركة شيوخ إقراء مصر، من مشيخة المقارئ المصرية ونقابة قراء مصر التابعين لوزارة الأوقاف، حيث أكد الحضور 55 متسابقًا، وتجرى مراسلات عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون والحضور الدولى بشكل كبير مع الدول الصديقة والراغبة فى توسيع مساحته فى منتديات القاهرة والعمل الوسطى.

وتتصدر أفريقيا وروسيا المنافسة بشراسة، وحرية كاملة فى ترشيح العدد الذى تطلبه بالمسابقة، حيث رشحت روسيا 11 متسابقا بتنسيق مع وزير الأوقاف الذى يتواصل مع الروس والأفارقة، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، و بور كينا فاسو، والسنغال متسابقين للمشاركة بقوة.

ويعد تسمية المسابقات الدولية باسم علماء التلاوة سنة جديدة تنتهجها الأوقاف المصرية لثانى مرة بعد أن أطلقت اسم الشيخ محمود خليل الحصرى، على الدورة السادسة والعشرين للمسابقة، وعرض مقتنياته خلال عمل المسابقة بحضور ابنته ياسمين الحصرى، وشهدت زيارات ترفيهية وسياحية، حيث شاركت دول أفريقية هى: السودان، غانا، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، موريتانيا، تونس، الجزائر، غنيا بيساو، مالى، توجو، الكاميرون، كينيا، الكنغو الديمقراطية، بوروندى، مدغشقر، بنين، تشاد، جيبوتى، رواندا، الصومال، جزر القمر، أنجولا، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، أوغندا، غينيا كوناكرى.

وتخاطب الأوقاف المصرية، المجالس الدينية والشئون الإسلامية، والإدارات الدينية حول العالم وخاصة أفريقيا لحضور الفعاليات، حيث يتوقع زيادة عدد الدول 10 دول عن العام الماضى، حيث تمنح الأوقاف الفائزين، جوائز إجمالى قيمتها مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعا خاصا.

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قررت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (رحمه الله) على المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التى تنعقد فبراير المقبل 2020م، ويشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالات الوزارة بليلة القدر، تقديرًا لمكانة قرائنا الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل.

وتطلق الوزارة مسابقتها الدولية الـ27 بجوائز إجمالى قيمتها مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرعً خاصًا لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعًا خاصًا.

وخصصت الأوقاف، فرعًا خاصا لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى. وقررت الأوقاف، أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية.

وقررت وزارة الأوقاف تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، على أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، وتم تخصيص جوائز الفرع الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا ) والفرع الثانى فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا)، والفرع الثالث فى حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.

كما خصصت الأوقاف للفرع الرابع فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة )، وذلك فى الفترة من 8 فبراير2020م حتى 13 فبراير2020م، وذلك بجوائز إجمالى قيمتها مليون وخمسون ألف جنيه، وحددتها الوزارة على النحو التالى، الفرع الأول، الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثانى 140 ألف جنيه، الفرع الثانى والفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه، الفرع الثالث والفائز الأول 150 ألف جنيه، والفائز الثانى 130 ألف جنيه والفرع الرابع والفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثانى 100 ألف جنيه . وحددت الاوقاف، جائزة استثنائية قدرها ”مائة ألف جنيه” لأفضل مركز ثالث، حيث إن تكريم المتسابقين يكون من قبل رئيس الجمهورية فى احتفالية مصر بليلة القدر بحضور دولى ومحلى كبير، وتتضمن المسابقة التى تعقد على ضفاف النيل برامج سياحية وترفيهية ومزارات دينية وسياحية للضيوف لمطالعة معالم القاهرة التاريخية بصحبة وزير الأوقاف وقيادات الوزارة، ومنحهم مطبوعات وكتب.

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، لـ"الخليج 365"، إن مصر تفخر بخدمة كتاب الله، وحفظة القرآن الكريم، وتجعل تكريمهم فى أعز الأيام وهى ليلة القدر، ومن قبل رمز الدولة وهو رئيس الجمهورية.

وأضاف طايع، نجهز للمسابقة قبلها بشهور لقيمة المسابقة لدى الدولة ولدى مؤسساتها الوطنية، ولاسيما وزارة الأوقاف التى ترتبط فى أذهان العالم بخدمة كتاب الله وقرائه، وخادميه لتظهر فى أبهى حلة وأنصع صورة لمصر التى تقدم الإسلام الوسطى للعالم وتخرج علماءه.