شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جدول امتحانات الثانوية العامة على أعضاء اتحاد طلاب المدارس بعد انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن أعضاء المكتب التنفيذى الجدد لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، سيجرى عرض نسخة من جدول امتحانات الثانوية العامة عليهم عقب انتهاء وضعه، موضحة أن الطلاب يتلقون نسخة من الجدول ويتم فيها إجراء استطلاع على صفحة الاتحاد الرسمية فى ترتيب المواد الدراسية داخل الجدول، موضحة أنه إجراء طبيعى يتبع سنويًا.

وكان اتحاد طلاب مدارس الجمهورية أجرى الثلاثاء الماضى، انتخابات اختيار أعضاء المكتب التنفيذى لأعضاء الاتحاد للعام الدراسى الجارى 2019 - 2020، حيث تم التصويت من قبل طلاب الجمهورية لاختيار أعضاء المكتب، حيث يتضمن المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر 27 طالبًا كأعضاء فى المكتب.

وقال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الانتخابات تجرى بكل شفافية ونزاهة، كما أنها تعطى الطلاب دروسًا فى الديمقراطية، موضحًا الانتهاء من التصويت لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى الـ"27"، وأنه جرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة وأيضًا إجراء انتخابات اختيار الأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب المدارس مباشرة.

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وأوضح موسى، أن التصويت لاختيار المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب تم من خلال 189 طالبًا أعضاء الاتحاد على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الـ27 عضوا بالمكتب التنفيذ يجرى اختيارهم بواقع طالب من كل محافظة يمثل جميع طلاب المحافظة.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، حيث أكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للامتحانات عن إتاحة التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.



وأوضحت أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال "كود الطالب وكلمة السر" التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرى مدارس الثانوى العام بتقديم الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

وكانت الوزارة أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.