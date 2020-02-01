شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية تنشر نص البيان المشترك حول اجتماعات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، نص البيان المشترك حول اجتماع سد النهضة، من جانب مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وذكر البيان أن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم التقوا وزير الخزانة الامريكي ورئيس البنك الدولي، حيث شاركوا بصفة مراقبين في المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في واشنطن العاصمة في الفترة 28-31 يناير 2020.

وأضاف البيان أنه في ختام الاجتماعات، توصل الوزراء إلى اتفاق بشأن القضايا التالية، التي تخضع للتوقيع النهائي للاتفاقية الشاملة:

- جدول زمني لخطة ملء السد على مراحل

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- آلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف

-آلية تخفيف للتشغيل السنوي والطويل الأمد لسد النهضة في الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف.

وبحسب البيان المشترك.. ناقش الوزراء ووافقوا على وضع اللمسات الأخيرة على آلية للتشغيل السنوي والطويل الأجل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية تنسيق، وأحكام لتسوية المنازعات وتبادل المعلومات.

وعلاوة على ذلك، وافقوا أيضًا على معالجة سلامة السدود والدراسات المعلقة حول الآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وكلف الوزراء فرقهم الفنية والقانونية بإعداد الاتفاقية النهائية، والتي يجب أن تشمل الاتفاقات التي تم التوصل إليها أعلاه، لتوقيع الدول الثلاث بحلول نهاية فبراير 2020.

وأشار البيان إلى أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الكبيرة التي ستنجم عن هذا الاتفاق وعن تشغيل السد فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود، والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي.

وأكد الوزراء، مجددًا، على أهمية التعاون عبر الحدود في تطوير النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان.