شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. بريطانيا تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن بريطانيا انفصلت رسميا الآن عن الاتحاد الأوروبي. وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى منتصف الليل أو فى الساعة 2300 بتوقيت المملكة المتحدة اليوم بعد قرابة نصف قرن من التعاون الوثيق مع التكتل الأوروبى فيما يمثل نصرا للمتشائمين تجاه الوحدة الأوروبية وضربة قوية للتكامل الأوروبى الذى أعقب الحرب العالمية الثانية.

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