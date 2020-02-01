شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعلن عن بدء صرف معاشات شهر فبراير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد اعتباراً من اليوم السبت، ومن خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتباراً من الأحد الثانى من شهر فبراير لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

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وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين .

جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.80 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65مليون قائم بالصرف.