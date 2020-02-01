شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 258 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين، أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 258.
وكان رئيس مدينة "ووهان" الصينية، قال إن عملية احتواء فيروس "كورونا المستجد"، ومنع انتشاره فى المدينة الواقعة وسط الصين، لا تزال مهمة شاقة ومعقدة.
من جهته، أشار تشو هونغ لان نائب رئيس المدينة - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة - إلى أن الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية.
وتعتبر مدينة "ووهان" عاصمة إقليم "هوبي" وسط الصين مركز تفشى الفيروس سريع الانتشار الذى قتل أكثر من 200 شخص فى الصين.
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