أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لم نرصد أى حالات مشتبه إصابتها بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزيرة الصحة: الوضع فى مصر مطمئن ولم يتم رصد أى حالات مشتبهة بكورونا "التعليم" تدرب 3000 معلم على نظام الجدارات والمهارات بمدارس التعليم الفنى جهاز حماية المستهلك يعلن عن ضبط علامات تجارية مقلدة لشركات العنانى: 40 مليونا تكلفة ترميم مقابر آل البيت بالبهنسا والبدء خلال أسبوعين وزارة البيئة: 103 محطات للرصد اللحظى لتلوث الهواء على مستوى الجمهورية Advertisements وزير السياحة يٌعيد تشكيل اللجنة العليا لـ " الحج والعمرة " القوى العاملة تبدأ تدريب الطلاب خلال إجازة نصف العام على 18 مهنة الأرصاد: طقس السبت معتدل بالوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات بدء الاختبارات الشفوية غدا لوعاظ الازهر المتقدمين للابتعاث فى شهر رمضان الصحة تبدأ استعداداتها لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال.. 16 فبراير المقبل صور.. وزير التعليم العالى: نسعى لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر التعليم تنتهى من مقابلات رؤساء كنترولات امتحانات الدبلومات والنتيجة خلال أيام

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