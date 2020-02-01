محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، حقيقة إطلاق نيران بمدينة الشيخ زايد، مساء الجمعة.
وقالت المصادر، إن ما تردد حول إطلاق أعيرة نارية من مجهولين على الحي ١١ المجاورة الأولى الشيخ زايد بالدراجات النارية؛ عار تمامًا عن الصحة.
وشرحت المصادر أن الواقعة تتلخص في زفة عروس لأحد الأفراح، وإطلاق ألعاب نارية من قبل المتواجدين بالزفة، وعلى الفور تم التعامل معهم وتحرير المخالفات المرورية لمن يسيرون بدون رخص قيادة وغيره.
ونوهت الأجهزة الأمنية بالمواطنين تحري الدقة في نشر أي بيانات أو معلومات تخص الشارع، أو الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عن سماع دوي إطلاق نار بالشيخ زايد: "زفة فرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.