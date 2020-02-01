مصادر عن سماع دوي إطلاق نار بالشيخ زايد: "زفة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، حقيقة إطلاق نيران بمدينة الشيخ زايد، مساء الجمعة.

وقالت المصادر، إن ما تردد حول إطلاق أعيرة نارية من مجهولين على الحي ١١ المجاورة الأولى الشيخ زايد بالدراجات النارية؛ عار تمامًا عن الصحة.

وشرحت المصادر أن الواقعة تتلخص في زفة عروس لأحد الأفراح، وإطلاق ألعاب نارية من قبل المتواجدين بالزفة، وعلى الفور تم التعامل معهم وتحرير المخالفات المرورية لمن يسيرون بدون رخص قيادة وغيره.

ونوهت الأجهزة الأمنية بالمواطنين تحري الدقة في نشر أي بيانات أو معلومات تخص الشارع، أو الأمن.