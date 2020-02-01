"الركاب نزلوا قبل الملف".. صدفة تمنع كارثة إثر سقوط ميكروباص بترعة في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تسببت رعونة سائق في انقلاب سيارة أجرة وسقوطها في ترعة بمنطقة بولاق الدكرور، الجمعة، دون خسائر في الأرواح. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص "مشروع" بإحدى المصارف بمنطقة الكفر بـ"ناهيا". دفع مدير مرور الجيزة بونش إغاثة تنسيقا مع قوات الحماية المدنية وحي بولاق الدكرور؛ لرفع حطام السيارة من مجرى الترعة. شهود عيان أفادوا بأن الصدفة أنقذت الركاب، إذ كانت السيارة شاغرة بقولهم "السواق نزل الركاب قبل الدوران"، مطالبين الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على قائدي السيارات خاصة صغار السن، حرصا على سلامة المواطنين.

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