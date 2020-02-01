اتحاد الكتاب العرب يؤكد دعمه للرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اليوم الجمعة بيانًا، حول تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مواجهة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، وتصديه للقوى الظلامية التى تنخر في الجسد العربي، باسم الدين.

وأعرب البيان عن شكر اتحادات الكتاب العربية وأسرها وروابطها وجمعياتها ومجالسها الممثلين لخمس عشرة دولة عربية لدور الرئيس المركزي في المنطقة العربية، ومكانته الطليعية في محاربة التطرف بكل أشكاله، وتصديه للقوى الظلامية المقيتة التي تنخر الجسد العربي، والتي عملت -ومازالت تعمل- على تفتيت الأمة باسم الدين مرّة، وباسم الديمقراطية وحرية التعبير وحماية الأقليات مرات، من خلال أقنعة مزيفة وماكرة صارت مفضوحة للجميع.

وأضاف البيان قول المجتمعين: "إننا نؤكد وقوفنا إلى جانب مصر العروبة صوت الضمير الجمعي، وإلى جانبكم، كما يؤكدون لفخامتكم وقوفهم الصادق معكم من أجل القضايا العادلة ومصلحة الأمة بقيادتكم الحكيمة التي عملت مع الصادقين من أبنائها على تطهير الوعي العربي الجمعي من عناصر الظلام والفتنة والخديعة، وأدوات الإرهاب والقتل والتفتيت".