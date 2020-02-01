"القاهرة الجديدة" يمنع التعدي على 3 وحدات سكنية سبق سحبها بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لمنع محاولة للتعدي على 3 وحدات سكنية سبق أن قام الجهاز بسحبها لمخالفة النشاط من سكني إلى تجاري بالحي الثالث في التجمع الخامس بالمدينة.

وأوضح طلعت، أنه خلال متابعة إدارة جهاز القاهرة الجديدة للأمر تبين أن أصحاب تلك الوحدات قاموا بهدم الحوائط التي سبق أن أقامها جهاز المدينة بعد استرداد الوحدات لمنع المخالفة، ما يمثل تعديًا على المال العام، حيث إن جهاز المدينة أعاد الشيء إلى أصله بتلك الوحدات والغرض المنشأة من أجله، ببناء الحوائط وإغلاق المحال التي تم فتحها بالمخالفة.

وأشار إلى أنه تم علي الفور إخطار الجهات الأمنية المختصة بقيادة اللواء خالد العزب، نائب مدير أمن محافظة القاهرة، لقطاع القاهرة الجديدة، والتي قامت بدورها بالاستجابة السريعة للأمر والتوجه إلي تلك الوحدات السابق مخالفتها وأخرجت جميع ما بها من معدات وأدوات، وغلقها مرة أخرى، واتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وفي حضور المهندس حسين الأحمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس إسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات ورئيس الحي الثالث، وتم سحب تلك الوحدات مرة أخري وإعادتها الي أصلها والغرض الأساسي لها، كوحدات سكنية.