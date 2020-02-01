مصر | "الساعة بـ3 آلاف جنيه والحسابة بتحسب".. امرأة في الجيزة تبيع جسدها لمن يدفع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الساعة بـ3 آلاف جنيه والحسابة بتحسب".. امرأة في الجيزة تبيع جسدها لمن يدفع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجدت بعض العاهرات في مواقع التواصل الإجتماعي فرصة جيدة لممارسة العهر والتربح مقابل بيع أجسادهن، وبعد فشل محاولات "د. س"، سيدة ثلاثينية العمر، في استقطاب الزبائن عن طريق المواقع الإباحية، بدأت تفكر في اكتشاف طريقًا جديدا لتقديم عهرها مقابل أموالًا طائلة.

وضعت السيدة الثلاثينية خطتها المغرية، وأنشأت صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، وزينتها بمفاتن جسدها، من خلال صور لها في أوضاع مختلفة لإغراء المشتاقين، ولم تكتف بذلك بل كانت تشترط الحصول على مبلغًا كبيرًا من المال.