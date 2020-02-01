مصر | "الساعة بـ3 آلاف جنيه والحسابة بتحسب".. امرأة في الجيزة تبيع جسدها لمن يدفع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الساعة بـ3 آلاف جنيه والحسابة بتحسب".. امرأة في الجيزة تبيع جسدها لمن يدفع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضعت السيدة الثلاثينية خطتها المغرية، وأنشأت صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، وزينتها بمفاتن جسدها، من خلال صور لها في أوضاع مختلفة لإغراء المشتاقين، ولم تكتف بذلك بل كانت تشترط الحصول على مبلغًا كبيرًا من المال.
القبض على السيدة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "د.س" في عقدها الثالث قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها عن طريق صفحة "الفيس بوك" على ممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل٣٠٠٠ جنيه للساعة.
وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها
بمقابل ٣٠٠٠ جنيه في الساعة
وباشرت نيابة الدقي، التحقيق في سقوط سيدة ثلاثينية العمر، قامت بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"لاستقطاب زبائن للتحريض على ممارسة الجنس، وقامت بعرض صور لها، وذلك بمقابل ٣٠٠٠ في الساعة.
وقررت النيابة، بحبس سيدة ثلاثينية العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإنشاءها صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"،لاستقطاب زبائن لممارسة الجنس.