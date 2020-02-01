مصر | النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة رواد البنوك بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة رواد البنوك بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر الجديدة بتفريغ الكاميرات المراقبة في واقعة تشكيل عصابي مكون من سيدتين تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة متعلقات المواطنين المترددين علي البنوك.

كما قررت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة سرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقي بلاغا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بأن "خ. إ. ا" 58 سنة موظف بشركة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 100 ألف جنيه، من البنك الأهلي فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصاري دائرة القسم، فوجئ بقيام سيدتان "أدلى بأوصافهما التقريبية" بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 719 لسنة 2020م جنح القسم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من "ن. ف. م" 30 سنة بدون عمل ومقيمة في الخصوص، و"ب. ي. ص" 30 سنة بدون عمل ومقيمة في عين شمس، والسابق اتهامها في 6 قضايا آخرهم 5797 لسنة 2014م مصر الجديدة "نشل" والمطلوب التنفيذ عليهما في القضية رقم 12414 لسنة 2016م النزهة "سرقة" والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات بجلسة 12/10/2016م.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية "جارٍ ضبطها" بأسلوب المغافلة، التتبع.



وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين القضايا المجهولة، اعترفت بتكوينها تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهمة الهاربة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بذات الأسلوب، وأقروا بارتكابهم 2 حادث سرقة.