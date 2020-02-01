مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل وفاة محتجز داخل مركز شرطة الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل وفاة محتجز داخل مركز شرطة الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

وفاة محتجز داخل مركز شرطة الصف

توفي محتجز بمركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، إثر تعرضه لأزمة صحية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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غدا.. الحكم في طعن إدراج "أبوالفتوح" وآخرين بقوائم الإرهاب

تصدر محكمة النقض، غدا السبت، حكمها في الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

للتفاصيل اضغط هنا الجمعة الحزينة.. الموت يخطف 3 صحفيين ومدير أوراسكوم في 24 ساعة

يوم حزين على الصحافة المصرية بعد أن استيقظ الجميع صباح اليوم الجمعة، على واقع حادث مؤسف هز قلوبهم وأودى بحياة ٣ صحفيين وهم "زكية هداية وأحمد منسى وأحمد منير".

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عاجل.. الأمن العام يضبط أخطر العناصر الإجرامية في السويس

نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط اثنين من العناصر شديدة الخطورة بالكيلو ٨٢ طريق العين السخنة.

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الإعدام شنقا للمتهم بقتل والدته في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا على المتهم "طاهر.ف"، لقيامه بقتل والدته والشروع في قتل والده بمدينة القاهرة.