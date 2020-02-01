مصر | التصريح بدفن جثث 5 عمال نظافة لقوا مصرعهم بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثث 5 عمال نظافة لقوا مصرعهم بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على ٥ عمال نظافة بداخل عقار للاسكان الاجتماعي تحت الإنشاء بمدينة أكتوبر، أنهم كانوا مستأجرين غرفة في تلك العقار، لمتابعة عملهم بالقاهرة، لكونهم من بلدة أخرى

وأفادت التحقيقات، أن العمال هم عمر سعد فايز وبخيت سعد فايز، حاتم فيض، وحمدى بدوى، ومحمد الماسخ، من محافظة سوهاج في عقدهم الثاني من العمر، وأنهم قاموا بإشعال نيران للتدفئة وخلدوا إلى النوم، وبعد ساعات امتصت النيران كل الأكسجين، وأصيبوا جميعا بالاختناق ولقوا مصرعهم.

وأوضح تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة طبيعية نتيجة لتعرضهم لاسفكسيا الخنق، ولا شبهة جنائية في الواقعة، فيما صرحت النيابة العامة بدفنهم.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل عقار تحت الإنشاء بالجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

