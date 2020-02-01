شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يستعرض إنجازات «مشروعك» خلال 2018 و 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا بإنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعة والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال عامي 2018 و2019، وساهم في تنفيذ 55 ألفاً و250 مشروعاً في جميع المحافظات بقروض 8،20 مليار جنيه ووفرت 423 ألف فرصة عمل.

ووجه «شعراوي» بالتركيز خلال المرحلة المقبلة على مستوي جودة المشروعات والخدمات لإنشاء مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية ومنتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع مع تقديم خدمات الدعم الفني والتدريبي والتسويقي بجانب الخدمات المالية وتقديم مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية والتي يوجد احتياج حقيقي لها في المجتمع بالإضافة تسويق منتجات المشروعات وذلك بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية وتحقيق تنمية مستقرة.

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وأكد الوزير أنه سيتم الاستمرار في تدريب موظفي «مشروعك» مع التنوع في التدريب من حيث التخصص والمهارات طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبعض الهيئات الآخري، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والدعم الكامل من الوزارة للجان التسيير التي تم تشكلها على مستوي جميع المحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لتتولي حل المشاكل الإدارية ومتابعة التنفيذ وإنجازات المشروع وخطط التطوير المستقبلية، لافتاً إلى انه سيتم وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظة.

ونوه الوزير بأهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات، موضحاً أن «مشروعك» ساهم منذ انطلاقه في 2015 وحتي الآن في توفير 720 ألف و200 فرصة عمل من خلال تنفيذ 136 ألفاً و650 مشروعاً بإجمالي قروض بلغت 12،7 مليار جنية، لافتاً إلى ان المشروع يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر بالتوازي لدفع عجلة الاقتصاد للأمام.

وتابع أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة منذ بداية المشروع وحتي الان وبلغ عددها 16 ألفاً و543 مشروعاً وفرت أكثر من 89 ألفاً فرصة عمل بقروض 1،5مليار جنية وبلغت عدد مشروعات محافظة البحيرة 14 ألفاً و605 مشروعاً ووفرت 64 ألف فرصة عمل بقروض 988 مليون جنية فيما بلغت عدد مشروعات محافظة سوهاج 14 ألفاً وفرت 72 ألفاً و245 فرصة عمل بقروض بلغت 1،4 مليار جنية ... كما أشار التقرير إلى أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفاً و736 مشروعاً وفرت 57 ألف مشروعاً بقروض 1،2 مليون جنية وبلغت عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10آلاف و668 مشروعاً وفرت 74 الف فرصة عمل بقروض 1.4 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على تطوير مقرات مشروعك وربط المقرات بوحدات الخدمات المتكاملة التابعة للجهاز لتقديم نفس الخدمات وبنفس مستوي الجودة وتطبيق نموذج تجريبي بأحد مقرات مشروعك بمحافظة القليوبية تمهيداً لتعمميمها بباقي المقرات، لافتاً إلى انه تم الاتفاق مع بعض المؤسسات الأهلية والجامعات لزيادة توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة كنوع من أنواع تأهيل الشباب لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم ليصبحوا رجال أعمال وأصحاب مشروعات في المستقبل القريب.