شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وفرنا أماكن للعائدين من ووهان.. ولا نملك رفاهية إخفاء الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية على قناة إم بى سى مصر: اتخذنا الإجراءات بإجلال المصريين بمقاطعة ووهان فى مصر بعد اجتماع مع رئيس الوزراء وحددنا المكان الذى سيتم نقل العائدين إليها ويتم العناية بهم عن طريق فريق طبى كامل واتفقنا على المستشفى الذى سيتم حجز المصابين، وتم تجهيزها على أعلى مستوى

وأضافت: حتى الآن لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا، ولا توجد حالة كورونا فى مصر، ولا توجد اختيارات للإعلان من عدمه ومنظمة الصحة العالمية تراقب كل الدول، بطلب من الناس تحرى الدقة وأن مصدر المعلومة الوحيد هو وزارة الصحة ونعلم الجميع فى حالة وجود أى حالة ونرجو عدم ترويج الشائعات.

وقالت الوزيرة: " لدينا 345 مواطنا مصريا فى ووهان ونحن بانتظارهم وعملنا حساب للجميع وأغلبهم أسر، والحكومة وفرت مكانا لهم بالرعاية الصحية الكاملة"

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يي"، قد صرح اليوم الجمعة، إن بلاده سترسل طائرات مستأجرة لإعادة سكان مقاطعة "هوبي" وسط الصين العالقين فى الخارج بعد اندلاع فيروس كورونا الجديد، وأضاف وانج، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الكندى "فرانسوا-فيليب شامبان" وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين حكومة وشعبًا لا تدخر جهدًا فى احتواء تفشى المرض، مع تقدم تدريجى على جبهات مختلفة، وأن الصين واثقة وقادرة ومتأكدة من كسب المعركة ضد الوباء فى نهاية المطاف.

وتابع وانج، أن الحكومة الصينية قررت إرسال رحلات مستأجرة لنقل المواطنين العالقين فى الخارج إلى الوطن، وخاصة من سكان مدينة "ووهان" "مركز انتشار الفيروس وسط الصين"، وأن هذا الإجراء يعكس تماما الموقف المسئول للحكومة الصينية فى القضاء على الصعوبات التى يواجهها شعبها.

وأعرب وانج، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولى، بما فى ذلك كندا، للتعامل بشكل مشترك مع الوباء وحماية أمن الصحة العامة على الصعيد العالمي.

كما أعرب وانج، عن أمله أن تتعامل كندا مع قرارات منظمة الصحة العالمية بطريقة موضوعية وعادلة، من أجل ضمان عدم انقطاع التبادلات الشخصية والتجارية بين الصين وكندا.

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من جهته، أعرب وزير الخارجية الكندى "فرانسوا-فيليب شامبان" عن تعاطف بلاده مع الشعب الصينى المتضرر من الوباء، وتقدير كندا الكبير للإجراءات القوية التى اتخذتها الصين وكذلك طريقة الانفتاح والشفافية للوقاية من المرض والسيطرة على انتشاره، لافتا إلى أن كندا لديها ثقة كاملة فى قدرة الصين على التعامل مع الوباء.

وأشار شامبان، إلى استعداد بلاده لمساعدة للصين، وتطلعها لانتصار الصين فى نهاية المطاف فى المعركة ضد الوباء.

وفى سياق آخر، أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كارى لام" تمديد تعليق الفصول الدراسية لمدة أسبوعين على الأقل، فى إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت لام، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن الدراسة لن تستأنف فى المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال والمدارس الخاصة فى أنحاء هونج كونج حتى 2 مارس، وأنه قد يتم إرجاء الموعد مرة أخرى حسب التقييمات المستقبلية التى تجريها الحكومة بشأن تطور الوباء، والإمداد بمواد مكافحة الوباء واستعداد المدارس.

وأضافت لام، أن قرار تأجيل استئناف الدراسة يهدف إلى بقاء الطلاب فى منازلهم وتقليص الاتصالات الاجتماعية بما يؤدى إلى تقليل انتشار الفيروس فى المجتمع.