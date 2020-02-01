شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات غدا السبت وأنها باقية بدون تعديل، نافيا ما تردد عن تطبيق زيادة 10 % على اسعار تذاكر القطارات المكيفة من الغد.
كان تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إصدار السكة الحديد قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة بنسبة 10% ابتداء من غدا السبت مع تقريب الأجرة بعد الزيادة لأقرب خمسة جنيهات، مع استثناء المحاربين ومرافقيهم من هذا التقريب.
كما تردد أن القرار يشمل تخفيض تذاكر المعاقين ومرافقيهم بنسبة 50% من اجمالى قيمة التذكرة بعد الزيادة على أن تكون أقل قيمة للتذكرة بالقطارات المكيفة لا تقل 15جنيه باستثناء المحاربين القدامى ومرافقيهم ان وجدوا، مع صرف اشتراكات الجمهور العادى بواقع 25%تخفيض من اجمالى قيمة اجور السفر بالتذاكر.
ومن جانبها تبدأ هيئة السكة الحديد من غدا السبت تطبيق التعديلات التى أدخلتها على نظام حجز تذاكر القطارات وقواعد التراجع عن السفر وإعادة التذاكر واسترداد قيمتها، حيث أرسلت منشورا بالقواعد الجديدة إلى إدارات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والشئون المالية وأجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة للعلم والتنفيذ لما تضمنته القواعد الجديدة.
وتضمنت التعديلات الجديدة رفع نسبة الخصم على التذاكر التى يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها لتصل إلى 50% من إجمالى قيمة التذكرة فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ 24 ساعة، وتصل إلى 25% فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ 48 ساعة بدلا من 20% المتبع حاليا قبل صدور هذا القرار، حيث يتم خصم الجزء المقتطع من قيمة التذكرة كمصاريف إدارية، مع جبر المبلغ الناتج الواجب رده للركاب لأقرب واحد جنيه لصالح هيئة السكة الحديد.
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