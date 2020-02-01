السكة الحديد: لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات غدا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات غدا السبت وأنها باقية بدون تعديل، نافيا ما تردد عن تطبيق زيادة 10 % على اسعار تذاكر القطارات المكيفة من الغد.

كان تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إصدار السكة الحديد قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة بنسبة 10% ابتداء من غدا السبت مع تقريب الأجرة بعد الزيادة لأقرب خمسة جنيهات، مع استثناء المحاربين ومرافقيهم من هذا التقريب.

كما تردد أن القرار يشمل تخفيض تذاكر المعاقين ومرافقيهم بنسبة 50% من اجمالى قيمة التذكرة بعد الزيادة على أن تكون أقل قيمة للتذكرة بالقطارات المكيفة لا تقل 15جنيه باستثناء المحاربين القدامى ومرافقيهم ان وجدوا، مع صرف اشتراكات الجمهور العادى بواقع 25%تخفيض من اجمالى قيمة اجور السفر بالتذاكر.

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