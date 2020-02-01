شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد شوارع ربيع الجيزى والبحر الأعظم والمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من القطاعات بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم وجنوب الجيزة للوقوف على حالة النظافة والاشغالات والخدمات المقدمة للمواطنين .

وتفقد راشد شوارع ربيع الجيزى والمحطة والبحر الأعظم والمنيب للوقوف على الاعمال الجارى تنفيذها خاصه المجهودات التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق ومواجهة الاختناقات المرورية .

كما تابع المحافظ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم كوبرى الجيزة المعدنى والتى بدأت الاعمال به من منتصف جسم الكوبرى بعرض 7 م حيث تم ترك حارة مرورية للجهة اليمنى وعدد 2 حارة مرورية للجهة اليسرى ويستمر العمل بها لمدة إسبوعين.

موجها بالإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس .

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وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على متابعة الموقف التنفيذى لأعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية، حيث وجه المحافظ بتكثيف المجهودات للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد وازالة اى عقبات تواجه الشركات المنفذة .

كما تفقد محافظ الجيزة الطريق الدائرى نطاق أحياء جنوب والهرم والعمرانية والطالبية لمتابعة اعمال دهانات العقارات ومجهودات رفع المخلفات والتراكمات التى تقوم بها هيئة النظافة والتجميل حيث تم رفع حوالى 6850 طن مخلفات بالمنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية بالطريق الدائرى وجارى متابعة المجهودات .

وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إزالة أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ والتى تسير بخطوات جيدة حيث تم البدء فى تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200 م لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها بدلاً من تسببها فى إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة، موضحا أنه يتم تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية حتى الطريق الدائري للارتقاء وإظهارها بشكل حضاري بما يعود بالنفع للمواطن فضلا عن كونه محور مروري رئيسي للمزارات السياحية