شكرا لقرائتكم خبر عن قساوسة جدد وافتتاح كنيسة.. ملخص جولة رئيس "الإنجيلية" بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال تنصيب القس أنيس أنسي على كنيسة بني عديات البحرية بأسيوط بحضور القس توما فخري رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، وقيادات المجمع، كما قام زكي بافتتاح كنيسة التتالية الرسولية بديروط أسيوط، بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من رجال الدين والقيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.
وفي عزبة شحاتة بملوي المنيا شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس مدحت زخاري قسًّا جديدًا لكنيسة عزبة شحاتة بملوي المنيا بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.
كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في لقاء خاص مع شيوخ مجمع المنيا الإنجيلي بمقر مركز إطساسنتر، لمناقشة أهم القضايا الخاصة بالخدمة والعمل اللاهوتي والكنسي.
يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي قد شارك أمس الخميس بسوهاج ، في افتتاح الكنيسة الرسولية بطما بعد تجديدها، بحضور ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من محافظة سوهاج.
كان الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، زار الأسبوع الماضى السويد وألمانيا والتقى عدد من القيادات البارزة فى المجتمع المدنى وقيادات الكنائس الإنجيلية العربية.
وخلال زيارته إلى السويد التقى زكى رئيس أساقفة السويد المطران جاكلين ودار حوار حول أهم أوضاع المنطقة العربية والدور الفعال الذى تقوم به مصر فى ظل التحديات التى تواجه المسيحيين العرب، والدور الإيجابى للمسيحيين المصريين، وخلال الحوار قدم رئيس الانجيلية لرئيسة أساقفة السويد الدعوة لزيارة مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر قساوسة جدد وافتتاح كنيسة.. ملخص جولة رئيس "الإنجيلية" بالصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.