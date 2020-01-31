شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة تنموية أوروبية إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم»، أن الدكتورة سحر نصر، الوزيرة السابقة للاستثمار والتعاون الدولى، تقترب من إنهاء مفاوضات بدأتها معها مؤسسة تنموية أوروبية، لتولى أحد المناصب المهمة بها. وقال مصدر بالمؤسسة الدولية إن الوزيرة السابقة ستتجه إلى العاصمة البريطانية «لندن» خلال أيام لإنهاء التفاوض الذى بدأ قبل فترة بعد تركها منصبها السابق كوزيرة.

وتابع المصدر أنه من المنتظر أن تتسلم «نصر» منصبها الجديد وتبدأ مهامها أول إبريل المقبل، إذ ينص القانون على منع أى وزير من تولى منصب آخر، إلا بعد مرور 3 أشهر على تركه المنصب. وتابع: «المفاوضات دارت حول تولى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، منصب المدير التنفيذى لهذه المؤسسة التى تعد إحدى أهم جهات التمويل الدولية المستهدفة لعمليات التنمية».