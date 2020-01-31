شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات المحامين»: 90 مرشحًا فى أول أيام تلقى الأوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، تقدم 8 أعضاء، بأوراق ترشحهم على مقعد النقيب فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، فيما تقدم 82 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 57 مرشحًا عن استئناف القاهرة، فى اليوم الأول للترشح للانتخابات المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، ويستمر باب التقدم بأوراق الترشح مفتوحًا حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة، بشارع رمسيس.

والمتقدمون لمقعد النقيب هم سامح عاشور، النقيب الحالى، وإبراهيم مهران، رئيس رابطة إغاثة المحامين، ومجدى إبراهيم، ومحمد البرديسى، وحسين الرشيدى، ونجلاء الإمام، وطارق الفولى، ومجدى راشد.

Advertisements

واستمرت النقابة فى فتح باب الترشح فى اليوم الأول من التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساء، واستأنفت عملها صباح أمس الجمعة. وتقدم رجائى عطية، بأوراق ترشحه رسميًا على منصب نقيب المحامين، أمس، بمقر النقابة العامة برمسيس، وصرح عطية، بأن ما يلفت النظر فى العملية الانتخابية حتى اللحظة، أنها خلت من أى إشراف قضائى لأى جهة قضائية محايدة. وأكد «عطية» أنه لا يصح أن يتلقى الأوراق، ويفتح باب الترشيح، نفس المرشحين أمامنا، متسائلاأمام لجنة تلقى الأوراق: من سوف يبت فى الطلبات؟، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون هناك مختص بالنظر فى الطلبات والطعون.

واعترض عطية فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» على عدم وجود إشراف قضائى على تلقى الأوراق، مؤكدا أنه كان يجب أن يكون هناك إشراف قضائى على العملية الانتخابية ككل، متابعا: من غير المقبول أن يكون المجلس الحالى الذى ترشح النقيب الموجود به، الخميس، وكذلك معظم أعضائه، مسؤولين عن تلقى أوراق المرشحين.

وأثناء تقدمه بأوراق ترشحه احتشد عدد من أنصاره أمام مبنى النقابة، رافعين لافتات مكتوبًا عليها: «رجائى عطية.. نقيبًا للمحامين».