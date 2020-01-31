شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب مسجد بمطروح: «كورونا من جنود الله فلا تغتر الدول وتفرح بما لديها وتنساه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خطيب وإمام مسجد أحد بمدينة مرسى مطروح في خطبة الجمعة على أن فيروس كورونا الجديد الذي بدأ من الصين ويلاحق العالم بالخوف والمرض إذا لم يتم اكتشاف علاج له في غضون ايام أو شهور قليلة يمكن أن يتسبب في حالة من الكساد الاقتصادى في العالم كله نظرا لارتباط الصين بالتجارة مع أغلب دول العالم وتصديرها لمنتجاتها إلى معظم تلك الدول.

وأشار خطيب وإمام المسجد إلى أن «فيروس كورونا هو أحد جنود الله التي لا ترى بالعين المجردة وهو على صغره هذا فإنه قادر على التسبب في وفاة الآلاف وهى رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى كل الدول التي تناست الخالق والقادر على كل شىء واغترت وفر حت بما لديها فأرسل الله عليهم فيروسا ضئيلا لا يرى بالعين المجردة يمكن أن يتسبب في هلاك الآلاف إذا لم يتم اكتشاف سريع لدواء له».

وتابع: «هو رسالة من الله لأن يعود الناس إلى الله والا يغتروا ويفرحوا بما في أيديهم وينسوا الله».