شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات وترفض التعليق على المنشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد عن زيادة سعر تذكرة القطارات، وذلك تعليقا على منشور داخلي يشرح شرائح زيادة التذكرة. واكتفت الهيئة في بيان مقتضب بنفي ما جاء ببعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أجور السفر بالقطارات المكيفة بواقع 10٪ وتؤكد الهيئة عدم وجود نية لديها لزيادة أجور السفر في الوقت الحالي.

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