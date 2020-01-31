شكرا لقرائتكم خبر عن 10 كنترولات تتلقى 133 تظلمًا لطلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت 10 كنترولات تابعة للإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ 133 تظلماً لطلاب الشهادة الإعدادية، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتابع سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، أعمال الكنترولات ورئاسة يوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 10 كنترولات بالإدارات التعليمية تلقت طلبات التظلمات عن الفصل الدراسي الاول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، والتي بدأت اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 15 يوماً، تنتهي يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، وسيتم تحديد موعد لمراجعة أوراق الإجابة بمقر الكنترول الرئيسي للشهادة الإعدادية بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بجوار مسجد الخياط، شارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ.

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وأضافت «كشك» أنها حددت موعداً لكل إدارة تعليمية، تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم، وتجنباً للزحام، ويبدأ استقبال الطلاب حسب الجدول المحدد.

وتابعت: يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب الاطلاع بمقر الكنترول الفرعي بالإدارة التابع لها، يحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في الاطلاع على صورة كراسة إجابتها، ويتم تحديد الموعد من قبل لجنة النظام والمراقبة ويتم إبلاغ ولي أمر الطالب بموعد المراجعة، وتتم المراجعة بالمقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساء، ويتم تسديد مبلغ 20 جنيهاً عن كل مادة يرغب الاطلاع على صورة الإجابة فيها، ويسمح للطالب فقط مصاحباً ولي أمره للاطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد التأكد من تحقيق شخصيته.

وقالت وكيل الوزارة: يحظر على الطالب أو ولي أمره استخدام المحمول في المكان المخصص للاطلاع، ويتسلم الطالب نموذجاً لكتابة ملاحظاته بخط يده، ويوقع ولي الأمر على النموذج على أنه اطلع على صورة كراسة إجابة نجله.

وأضاف سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، أنه تابع أعمال الكنترولات العشرة، والكنترول الرئيسي بمدرسة الوحدة العربية، بتوجيهات الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وقد استقبلت الكنترولات الطلاب وأولياء أمورهم، وسهلت لهم كل الإجراءات لتقديم تظلماتهم، مشيرة إلى أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، وجهت بإعطاء كل طالب حقه والمراجعة بدقة.

وأكد المهندس يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، أنه وجه عددا من التعليمات للمشرفين على الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتباشر عملها في تلقي التظلمات باستلام التظلمات، وطباعتها وتسليم الجزء الخاص بولي الأمر له، مع تحديد موعد للحضور إلى الكنترول الرئيسي للاطلاع على كراسة الإجابة للمواد المتظلم فيها، يبدأ يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير المقبل وينتهي يوم الأحد الموافق 16 فبراير المقبل، ويتم تسليم صورة من كشف التفريغ وكراسة الإجابة للطلاب المتظلمين بإيصال استلام للكنترول المركزي لتصوير أوراق الإجابة لاطلاع ولي الأمر عليها.