شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر كلمات خطيب الجيزة المتوفى أثناء خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى خطيب الجمعية الشرعية أبو العزم طه المنبر بمسجد الحبيب بالوراق، أثناء إلقائه الخطبة عن عمر يناهز 64 سنة، حيث سقط من أعلى المنبر، بعد رحلة فى العمل الدينى قاربت 40 عاما، أثناء إلقائه خطبة عن التوحيد، حيث أكد مدحت عمار، أحد أصدقاء الشيخ الراحل، أن "أبو العزم" عمل فى الدعوة والعمل الخيرى حوالى 40 سنة منذ الثمانينيات، وخطب بمعظم مساجد إمبابة وآثر أن يستكمل فى المسجد الذى توفى فيه وشيع منه عصر اليوم.

وأضاف مدحت عمار، أحد أصدقاء الشيخ الراحل، أن المصلين أثناء الخطبة فوجئوا بسقوط الخطيب من أعلى المنبر، مضيفا أن المسيحيين قبل المسلمين شاركوا فى أكبر جنازة شهدتها الجيزة ومنطقة إمبابة، حيث شيع إلى مثواه الأخير بمدافن 6 أكتوبر وسط جموع حاشدة جاءت من جميع أرجاء الجيزة والمناطق المجاورة، لما للراحل من شهرة كبيرة وجهد مشهود.

وأوضح أن "أبو العزم" آخر الخطباء الكبار، كما قامت قيادات الجمعية الشرعية بالحضور لتشييع الراحل محبة ووفاء بما قدمه ولخدماته الجليلة وأعماله. وخلال أدائه الخطبة وفور إنهائه المقدمة انقطع صوت الخطيب وسط حالة هرج ومرج وترديد المصلين قول لا إله إلا الله الشيخ مات، وحاول البعض إفاقته ظنا أنه فى حالة إغماء وطالب البعض بالجلوس. مضيفا: "وقام عدد من رواد مسجد الحبيب بالوراق بنشر مشاهد لجنازة أبو العزم، والتى شهدت زحاما شديدا، وخلال سير الجنازة أصيبت سيدة بحالة من الإغماء بعد صراخ هستيرى خلال تتبعها للجنازة".

من جانبها أكد مصدر بوزارة الأوقاف أن المتوفى لا يتبعها كموظف أو خطيب مكافأة، ولا يرتبط بها بأى شكل وظيفى أو إشرافى، دون أى تعليق على الحادث.

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