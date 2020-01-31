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40 عاما من الدعوة تجسد رحيل أسطورى.. قصة خطيب إمبابة المتوفى على المنبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رددت كلمة التوحيد مطالبا المسلمين بأن يختموا حياتهم بالتوحيد الذى ردده ثم سقط متوفيا من أعلى منبر الحبيب بالوراق.. هذه كانت آخر كلمات خطيب الجمعية الشرعية أبو العزم طه أثناء إلقاءه الخطبة عن عمر يناهز 64 سنة، حيث أكد مدحت عمار أحد أصدقاء الشيخ الراحل أن "أبو العزم" عمل فى الدعوة والعمل الخيرى حوالى 40 سنة منذ الثمانينيات وخطب بكبرى مساجد إمبابة، وآثر أن يستكمل فى المسجد الذى توفى فيه وشيع منه عصر اليوم.

وأضاف أن المصلين أثناء الخطبة فوجئوا بسقوط الخطيب من أعلى المنبر، مضيفا أن المسيحيين قبل المسلمين شاركوا فى أكبر جنازة شهدتها الجيزة ومنطقة امبابة حيث شيع إلى مثواه الأخير بمدافن 6 أكتوبر وسط جموع حاشدة جاءت من جميع أرجاء الجيزة والمناطق المجاورة لما للراحل من شهرة كبيرة وجهد مشهود.

وأوضح أن "أبو العزم"، آخر الخطباء الكبار، كما قامت قيادات الجمعية الشرعية بالحضور لتشييع الراحل محبة ووفاء بما قدمه ولخدماته الجليلة، وأعماله، نفس موقف الجماهير التى حضرت لأداء الواجب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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