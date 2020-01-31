شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يعلن عن ضبط علامات تجارية مقلدة لشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك تم شن حملة رقابية موسعة بمحافظة الفيوم بالتنسيق بين الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة وقسم شرطة مباحث التموين، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 44640 ألف كيس عصير بودرة بوزن حوالى 892 كجم بودة عصير تام الإنتاج، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الخامات الخاصة بالإنتاج والتشغيل "25 كجم ملح ستريد لا مائى – 10 كجم مكسبات طعم – رول أكياس تعبئة حوالى 3 كجم مدون عليه علامات تجارية مقلدة لشركات كبيرة"، كما تم ضبط عدد 30 كرتونة فارغة للتعبئة تحمل علامات تجارية لشركات معروفة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها، وإحاله الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، لافتا إلى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حملات الجهاز بكل فروعه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة، فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، لافتا إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كل المخالفين.













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